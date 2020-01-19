На видео было продемонстрировано выполнение фигур высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор»

В Сети было опубликовано видео, снятое в кабине пилота ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» — разведывательно-ударного вертолёта, вооружённого автоматической пушкой 2А42, авиационными ракетами и авиабомбами. Видео публикует телеканал «Звезда«.

Во время плановых учений было совершено выполнение ряда фигур сложного пилотажа на предельно малой высоте. Так, была выполнена «воронка» — манёвр, когда цель держится на прицеле, а вертолёт выполняет вокруг неё движение по кругу. Кроме того, была выполнена «горка» — боковой полёт, при котором совершается подъём высоты со скоростью 90 км/ч.

В 2020 году эти учения стали первыми для армейской авиации Восточного военного округа. В учениях принимают участие как опытные лётчики, так и те, кто только собирается обучиться выполнению подобных манёвров под руководством наставника.