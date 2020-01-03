Здесь рождаются новости.

На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погибли два человека

Дата:
Согласно сообщению пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, 1 января на трассе Пермь — Екатеринбург произошла смертельная авария с участием

Согласно сообщению пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, 1 января на трассе Пермь — Екатеринбург произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Жертвами ДТП стали два человека.

По информации следствия, водитель Volvo S70 ехал по кривому участку автотрассы. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где в это время ехал Toyota Land Cruiser 200. В сообщении УГИБДД отмечается, что водитель Volvo не принял во внимание неблагоприятные дорожные и погодные условия.

В столкновении погиб 37-летний водитель Volvo, а также его 46-летняя пассажирка. Отмечается, что они скончались на месте инцидента ещё до того, как к ним приехала «скорая помощь». Личности погибших в настоящее время установлены, ведётся расследование инцидента.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Приморье мужчина убил двоих знакомых из-за сожжённой шапки
  2. Российская морская пехота вошла в пятёрку лучших в мире
  3. Ирина Шейк опубликовала первую в 2020 году пляжную фотографию

Эти новости могут вас заинтересовать

Упавший вертолет Ми-17 был по ошибке сбит израильской ракетой

В Сети появилось видео покупки оружия «керченским стрелком»

В Слободском посетительница сломала зуб и разбила губу бармену в кафе

Кадыров помирил Нурмагомедова с Тимати

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках