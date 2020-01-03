На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погибли два человека

Согласно сообщению пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, 1 января на трассе Пермь — Екатеринбург произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Жертвами ДТП стали два человека.

По информации следствия, водитель Volvo S70 ехал по кривому участку автотрассы. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где в это время ехал Toyota Land Cruiser 200. В сообщении УГИБДД отмечается, что водитель Volvo не принял во внимание неблагоприятные дорожные и погодные условия.

В столкновении погиб 37-летний водитель Volvo, а также его 46-летняя пассажирка. Отмечается, что они скончались на месте инцидента ещё до того, как к ним приехала «скорая помощь». Личности погибших в настоящее время установлены, ведётся расследование инцидента.