В Сирии в районе Тель-Тамра российская колонна была вновь остановлена американскими военными.

Момент остановки был опубликован в издании Associated Press. Инцидент, как сообщается, был замечен в районе развилки трассы М4 возле Тель-Тамра. По словам журналиста, военные США вынудили российскую колонну искать другой путь, и им пришлось воспользоваться обходными дорогами. Конфликта удалось избежать.

Отмечается, что в этом районе американские войска уже останавливали российские, что весьма осложнило обстановку и послужило поводом для слухов о возможном серьёзном конфликте. Некоторое время назад также появилась информация, что в район направлена большая колонна военной техники от России.

Кроме того, ранее появились сведения, что американские патрули исчезли после демонстрации Россией силы, однако, как выяснилось, информация либо была ложной, либо действия войск США были временными.