Михаил Кожевников, группа компаний «Просвещение»: Экспорт образования начинается со школы

В майском указе Президента России поставлена задача увеличения количества иностранных студентов к 2024 году не менее чем в два раза. Для ее решения необходима консолидация усилий всех заинтересованных сторон, а также создание всемирно узнаваемых брендов Russian International School и Russian Science School, заявил президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников в ходе экспертной дискуссии «Развитие экспорта образования».

Дискуссия состоялась 16 января на Гайдаровском форуме-2020 «Россия и мир: вызовы нового десятилетия», партнером которого является Группа компаний «Просвещение».

Открывая дискуссию, научный руководитель Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков отметил, что еще три-четыре года назад тема экспорта образования в нашей стране воспринималась как экзотика. Теперь же это один из приоритетов государственной образовательной политики. Развитые страны конкурируют за иностранных студентов, и это важная статья экспортного дохода.

Марина Боровская, заместитель министра науки и высшего образования РФ, подчеркнула, что иностранным студентам в России необходимо обеспечить не только качественное обучение, но и достойную социализацию. Старший президент ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич сделал акцент на обеспечении комфортных условий их жизни и учебы в России. В Томской области и Пермском крае предстоит построить современные межвузовские кампусы с использованием механизмов государственно-частного партнерства – в ближайшее время будет подана частная концессионная инициатива.

Кампусы будут представлять собой современное образовательное пространство со жилыми корпусами, спортзалами, коворкингами, столовыми.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал, что в 1991 году, когда этот регион был закрытым, иностранцев там не было вообще, теперь же в томские вузы приезжают учиться студенты из 93 стран. Он подчеркнул, что их привлечение – это не только возможность влияния на ситуацию в других странах с помощью «мягкой силы», но и бизнес. «Я, как руководитель региона, буду этот бизнес продолжать» — заявил он. Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский добавил, что наличие иностранных студентов в вузе позитивно влияет и на их российских сверстников, получающих опыт общения в международной среде.

По мнению Татьяны Клячко, директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, основной контингент студентов, которых реально привлечь в Россию, — из Азии и Африки. При этом очень важна популяризация российского образования за рубежом, так как основной источник информации – «сарафанное радио».

Президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников подчеркнул, что экспорт образования начинается со школы. Российским вузам нужны хорошо подготовленные и мотивированные студенты, поэтому их отбирать стоит еще в то время, когда они учатся в школах в своих странах.

Михаил Кожевников напомнил, что группа компаний обладает опытом сотрудничества и интеграции образовательных программ с большинством стран СНГ, ведет там работу по оснащению школ и обучению учителей. Особый интерес учителя и дети проявляют к российским методикам обучения математики, физике, химии, биологии. Одновременно «Просвещение» способствует тому, чтобы во время учебы в школе потенциальные студенты получали информацию о том, что представляет собой российское высшее образование сегодня.

По мнению президента группы компаний, для успешного экспорта образования нужны узнаваемые бренды. Таковыми могут стать Russian International School (изучение русского языка) и Russian Science School (изучение математических и естественнонаучных дисциплин).

Кроме того, для решения задачи, поставленной в майском указе, необходимо формирование централизованной системы, интегрирующей весь накопленный в нашей стране опыт по экспорту образования. Министерства и ведомства, вузы, институты развития, «Просвещение» как образовательный интегратор должны консолидировать свои усилия в этом направлении, считает Михаил Кожевников.