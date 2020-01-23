Группа компаний «Просвещение» подводит итоги патриотического конкурса

В Доме Российского исторического общества 21 января подведут итоги первого этапа Международного конкурса «Уроки Победы», в котором приняли участие тысячи учителей и методистов из всех регионов России и около 30 зарубежных стран. В жюри под председательством ректора МГИМО, академика Анатолия Торкунова вошли известные ученые, а также руководители школ, учителя и журналисты. Они рассмотрели более 15 тысяч работ, поступивших в Оргкомитет и региональные экспертные комиссии, начиная с 1 сентября 2019 года, когда стартовал прием заявок.

Более 800 победителей первого этапа станут теперь участниками федерального тура, который стартует уже 22 января.

Одним из инициаторов конкурса, наряду с Министерством просвещения Российской Федерации и Российским историческим обществом, выступает группа компаний «Просвещение», являющаяся национальным образовательным интегратором.

По словам председателя совета директоров «Просвещения» Владимира Узуна, участие издательства, которое в этом году отмечает свое 90-летие — это не дань моде или конъюнктуре юбилейного года. «С июня 1941 года именно в цехах типографии «Красный пролетарий», комплекс которой входит сегодня в группу компаний «Просвещение», началась печать легендарного плаката Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!». В нынешних реалиях важно сохранять преемственность поколений, чтобы молодежь знала и чтила память героев Великой Отечественной войны. И такой подход является одной из ключевых задач национального проекта «Образование».

По мнению экспертов, конкурс стал уникальной площадкой для обмена опытом и своеобразным буфером лучших методических разработок, которые в последующем можно будет использовать. Отметим, что жюри оценивало не только качество оформления работ, их соответствие заявленной теме, но и оригинальность разработок, а также использование в разработке цифровых образовательных технологий и уровень вовлеченности школьников. Как отметил заместитель председателя жюри международного конкурса методических разработок «Уроки Победы», профессор Александр Данилов, педагогическое сообщество проявило высокий интерес к этому интеллектуальному состязанию.

По итогам второго федерального этапа будут отобраны 33 лауреата, которые в марте-апреле в Москве примут участие в заключительном очном состязании и поборются за победу в 11 номинациях.