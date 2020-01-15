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Мать Тимати опубликовала его семейное фото с детьми

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Мать Тимати, Симона Юнусова, опубликовала в Instagram несколько фотографий со своими внуками и сыном. На снимках рэпер отдыхает от рабочих забот вмест

Мать Тимати, Симона Юнусова, опубликовала в Instagram несколько фотографий со своими внуками и сыном.

На снимках рэпер отдыхает от рабочих забот вместе со своими детьми, развалившись на диване. На некоторых фотографиях он лежит в обнимку со своим двухмесячным сыном Ратмиром, а его дочь Алиса лежит рядом. Ещё на одном снимке Тимати лежит на диване на животе, а Алиса уместилась у него на спине. На других фото загорелой Алисе делают, судя по всему, массаж.

Серия снимков подписана Симоной как «Релакс и Любовь — этим пропитан горячий воздух Латинской Америки!». В комментариях поклонники пошутили над недавно побритым Тимати, сообщив, что у него усы тоже в стиле Латинской Америки, а также отметили, что ранее они его в такой непринуждённой домашней обстановке не видели.

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