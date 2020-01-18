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Макгрегору заплатят $3 миллиона за поединок с Серроне

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Работники атлетической комиссии Невады раскрыли гоноры бойцов, которые примут участие в чемпионате UFC 246. В результате стало известно, сколько запла

Работники атлетической комиссии Невады раскрыли гоноры бойцов, которые примут участие в чемпионате UFC 246. В результате стало известно, сколько заплатят Конору Макгрегору за предстоящий бой.

В ходе грядущего турнира ирландский спортсмен должен будет сразиться с уроженцем США Дональдом Серроне. За этот бой ему заплатят ровно 3 000 000 долларов и это без учета бонусных выплат. Его соперник при этом получит «всего» 200 000 долларов. Если он сможет одолеть ирландца, то ему дадут еще столько же.

За свои три прошлых поединка Макгрегор получил аналогичную сумму денег. Видимо, он отказывается выступать на октагоне за меньшие суммы. Отмечается, что в указанном турнире друг с другом также сразятся Алексей Олейник и Морис Грин, причем россиянину заплатят 75 000 долларов.

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