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Ляйсан Утяшева удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

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Ляйсаш Утяшева в очередной раз кардинально сменила свой образ, сделав себе новую стрижку. В своём Instagram спортсменка опубликовала совместное фото с

Ляйсаш Утяшева в очередной раз кардинально сменила свой образ, сделав себе новую стрижку.

В своём Instagram спортсменка опубликовала совместное фото с супругом Павлом Волей, с которым находится на отдыхе в Майами. Ляйсан сделала себе каре с волнистой укладкой, а образ был дополнен красной помадой и солнцезащитными очками. В подписи Утяшева сообщает о новой причёске и заявляет, что чувствует себя оборотнем. Надолго ли у неё каре, она сама не может предположить.

Смена причёски стала поводом для бурного обсуждения поклонников. Многие выразили удивление тому, что Ляйсан решилась так сильно укоротить свои волосы, однако, по всеобщему мнению, образ получился очень удачным. Также некоторые отметили, что в столь сильной смене имиджа нет абсолютно ничего плохого.

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