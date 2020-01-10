Ксения Бородина объяснила любовь к купальникам с высокой талией

Ксения Бородина поделилась несколькими фотографиями в купальнике со своего отдыха в Таиланде.

Как Ксения сообщила, она привезла с собой целый чемодан купальников. Однако наиболее пристальное внимание подписчики Бородиной уделили её бикини с завышенной талией.

Одна из поклонниц отметила, что с модой не поспоришь, но высокие трусы весьма портят впечатление даже от идеальной фигуры. Многие другие подписчики согласились с этим мнением, другие же, наоборот, заметили, что с фигурой Ксении любой купальник будет смотреться выигрышно.

Бородина не прошла мимо комментария раскритиковавшей её подписчицы и с юмором заметила, что в купальниках с высокой талией можно прятать свой живот, не говоря уже о том, что они в моде. Самой Ксении прятать нечего, но совет может пригодиться другим пользователям Сети, особенно после новогодних застолий.