Корвет «Гремящий» провел испытания нового оружия в Баренцевом море

Вадим Серга, глава пресс-службы российского Северного флота, заявил, что в Баренцевом море корвет «Гремящий» провел тестирование современного оружия.

Согласно словам военного, в ходе реализации программы госиспытаний боевой корабль осуществил стрельбу торпедами по целям, находящимся как над водой, так и под ней, и успешно протестировал новейшую оружейную систему.

В данных испытаниях также приняли участие: российская атомная субмарина и противолодочный корабль «Снежногорск». Оба судна сыграли роли условных врагов для корвета. Напоминаем, что в прошлом месяце «Гремящий» осуществил стрельбы «Калибрами» по наземным целям.