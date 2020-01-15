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Корвет «Гремящий» провел испытания нового оружия в Баренцевом море

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Вадим Серга, глава пресс-службы российского Северного флота, заявил, что в Баренцевом море корвет «Гремящий» провел тестирование современного оружия.

Вадим Серга, глава пресс-службы российского Северного флота, заявил, что в Баренцевом море корвет «Гремящий» провел тестирование современного оружия.

Согласно словам военного, в ходе реализации программы госиспытаний боевой корабль осуществил стрельбу торпедами по целям, находящимся как над водой, так и под ней, и успешно протестировал новейшую оружейную систему.

В данных испытаниях также приняли участие: российская атомная субмарина и противолодочный корабль «Снежногорск». Оба судна сыграли роли условных врагов для корвета. Напоминаем, что в прошлом месяце «Гремящий» осуществил стрельбы «Калибрами» по наземным целям.

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