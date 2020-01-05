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Константин Эрнст с беременной женой и двумя дочерьми посетили шоу Навки

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его жена Софья предпочитают скрывать личную жизнь и даже прячут детей от общественности. Но пор

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его жена Софья предпочитают скрывать личную жизнь и даже прячут детей от общественности.

Но порой и они семьёй выходят на светские мероприятия. Так, Константин вместе с супругой и детьми отправились на ледовое шоу «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». Создательницей этого представления является Татьяна Навка.

Она же опубликовала в Stories Instagram снимок с шоу с четой Эрнст, закрыв лица их детей сердечками. Фото было сопровождено подписью «Наши дорогие гости».

У пары двое детей, трёхлетняя Эрика и двухлетняя Кира. Кроме того, у Константина есть взрослая дочь, проживающая сейчас в США. Также в ноябре стало известно, что Софья вновь беременна. Как отметил гендиректор Первого канала, сейчас она уже имеет опыт и следит за питанием, чтобы удержать вес в норме и быстро вернуться в форму.

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