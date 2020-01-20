Истребители F-35 ВВС Британии не могли взлететь с Кипра из-за российских С-300

Возле военной базы королевских военно-воздушных сил Британии на Кипре был размещен боевой корабль ВМФ РФ с морской версией ЗРК С-300. В результате Лондон решил приостановить полеты своих F-35 в данном районе.

На мониторинговых порталах, которые позволяют следить за ситуацией в воздухе, можно увидеть, что за последние трое суток ни один британский истребитель 5-й генерации не поднялся с авиабазы, расположенной в южной части острова. Скорее всего, это связано именно с появлением крейсера «Маршал Устинов», который в Лондоне посчитали серьезной угрозой для своих воздушных сил.

Военные эксперты также отмечают, что опасность для F-35 представляют не только комплексы ПВО, но и системы РЭБ, которые способны нарушить работу многих функций истребителей и определить, как именно они собираются противодействовать средствам противовоздушной обороны.