Гоген Солнцев поделился откровенным фото жены в красном боди

Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначное фото своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.

На фото женщина позирует в ярко-красном боди, колготках в крупную сетку и в высоких сапогах на шпильках. Позирует Екатерина на мотоцикле, демонстрируя своей позой ягодицы. В подписи Гоген указывает, что его супруга не пила все праздники.

Образ Екатерины разделил пользователей Сети на два лагеря. Одни восхитились смелостью пожилой женщины и её дерзким поступком, сообщив, что она смотрится шикарно. Другие отметили, что образ выбран явно не по возрасту, и что 65-летней женщине стоит вести себя скромнее.

В последнее время Солнцев на свою жену довольно часто жалуется из-за её непреодолимой тяги к алкоголю, из-за чего ей даже пришлось ложиться в клинику на лечение. Однако он утверждает, что расставаться с ней не собирается и его в отношениях практически всё устраивает.