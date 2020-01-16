Фото Ким Кардашьян в мини-купальнике за час собрало миллион лайков

Ким Кардашьян в одной из своих последних публикаций предстала перед поклонниками в крошечном купальнике.

Карашьян опубликовала фото, сделанное, судя по беспорядку вокруг и развешанной везде одежде, в гардеробной. Ким сидит на полу, примерив на себя розовый миниатюрный купальник-бикини, завершив образ солнцезащитными очками и собранными в хвост на макушке волосами. Рядом с ней лежат ещё два купальника, оранжевого и серого цветов.

Поклонники за час оставили под фото более миллиона «лайков» и буквально утопили Кардашьян в комплиментах её «бомбической» фигуре. Некоторые высказали предположение, что она собирается в отпуск. Впрочем, кое-кто всё же заметил царящий вокруг беспорядок и высказал ему недовольство.