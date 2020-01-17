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Эминем неожиданно выпустил новый альбом

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Эминем, популярный рэп-исполнитель из Соединенных Штатов, без каких-либо предварительных анонсов или объявлений в СМИ выпустил свой новым альбом. Новы

Эминем, популярный рэп-исполнитель из Соединенных Штатов, без каких-либо предварительных анонсов или объявлений в СМИ выпустил свой новым альбом.

Новый музыкальный проект певца называется Music To Be Murdered By. Его обложка и наименование являются отсылками к пластинке, созданной Альфредом Хичкоком около 62 лет назад. На своей страничке в «Инстаграме» артист разместил изображение обложки и подписал ее следующими словами: «Это твои похороны…».

Рэпер также сообщил своим фанатам, что альбом уже доступен в Сети. В него входят ровно двадцать песен, на одну из которых Эминем снял клип. В создании этого проекта также участвовали Эд Ширан и Q-Tip.

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