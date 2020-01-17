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Американский робот PigeonBot дал ученым представление о работе крыльев птиц

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Исследователям из США удалось построить робота с использованием перьев голубей, который позволил им лучше понять, как работают крылья птиц во время по

Исследователям из США удалось построить робота с использованием перьев голубей, который позволил им лучше понять, как работают крылья птиц во время полета.

Согласно словам инженеров-конструкторов, они связали между собой 40 перьев при создании робота PigeonBot и разместили их на искусственном скелете. Затем в него были установлены датчики, пропеллер, контроллеры и искусственный хвост. После этого они начали тестирование машины в аэродинамической трубе. Ученые выяснили, что птицы постоянно меняют положение своих крыльев во время полета, что дает им возможность лететь гораздо дольше и дальше.

Специалисты также обнаружили, что при перемещении предплечья птицы ее перья тут же встают на свои места – все это происходит автоматически. Эксперты уверены, что данная информация в будущем поможет человечеству построить летательные аппараты с крыльями, способными быстро менять свою форму.

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