Здесь рождаются новости.

Емельяненко показал, как он готовится к бою с Исмаиловым

Дата:
Александр Емельяненко, боец MMA из РФ, разместил на своей странице в «Инстаграме» фото, где демонстрируется его подготовка к бою с соотечественником М

Александр Емельяненко, боец MMA из РФ, разместил на своей странице в «Инстаграме» фото, где демонстрируется его подготовка к бою с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как спортсмен выполняет различные физические упражнения и совершает удары, находясь в защитной стойке. В подписи к фотографиям он лишь отметил, что готовится к бою. Напомним, что поединок между россиянами должен будет состояться в столице России на «ВТБ Арене» 3 апреля текущего года.

Ранее Емельяненко столкнулся на октагоне с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, которого ему удалось отправить в нокаут уже в первом раунде. Если же говорить об Исмаилове, то тяжеловес успел за свою профессиональную карьеру поучаствовать в 18 поединках, причем 15 из них завершились его победой.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Украинец и грузин спровоцировали массовую драку на турнире по борьбе в Турции
  2. Овечкин добрался до шестого места по победным голам за всю историю НХЛ
  3. Канада упрекнула США за устранение Сулеймани без предупреждения союзников

Эти новости могут вас заинтересовать

В Киеве рассказали о «бегстве» военного корабля России от украинского самолета

На Кубе разбился пассажирский самолет

Масвидаль совершил самый быстрый нокаут в истории UFC

Александр Гудков опубликовал пародию на Ольгу Бузову

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках