Емельяненко показал, как он готовится к бою с Исмаиловым

Александр Емельяненко, боец MMA из РФ, разместил на своей странице в «Инстаграме» фото, где демонстрируется его подготовка к бою с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как спортсмен выполняет различные физические упражнения и совершает удары, находясь в защитной стойке. В подписи к фотографиям он лишь отметил, что готовится к бою. Напомним, что поединок между россиянами должен будет состояться в столице России на «ВТБ Арене» 3 апреля текущего года.

Ранее Емельяненко столкнулся на октагоне с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, которого ему удалось отправить в нокаут уже в первом раунде. Если же говорить об Исмаилове, то тяжеловес успел за свою профессиональную карьеру поучаствовать в 18 поединках, причем 15 из них завершились его победой.