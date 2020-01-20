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Елизавета Пескова сообщила, от кого идёт «конкретный беспредел» в России

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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета дала интервью, в котором высказалась о различиях в беспорядках во Франции и в Москве.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета дала интервью, в котором высказалась о различиях в беспорядках во Франции и в Москве.

Как она считает, нельзя сравнивать движение жёлтых жилетов в Париже с московскими несогласованными акциями — это, по её мнению, слишком разные вещи. Так, во Франции весь беспредел происходит от участников митингов, а в России — от правоохранительных органов.

Кроме того, она отмечает, что во Франции протесты экономического уклона, а протестующие действуют без какой-либо схемы действий и стремятся всё разрушить. В России же протесты политического направления, а митингующие желают принять участие во власти.

Елизавета также сообщила, что в России беспределы конкретные, и никто из адекватных и цивилизованных людей не будет безучастно к ним относиться.Елизавета Пескова сообщила, от кого идёт "конкретный беспредел" в России

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Дорогой дневник, ⠀ Успев пожить, поучиться и поработать, как в России, так и в Европе, я всегда любила сравнивать менталитеты. ⠀ Русские студенты, например, более серьёзные, начитанные и образованные. Многие европейцы действительно живут с родителями и после 30, а к выражению «серьезные отношения» относятся с юмором. ⠀ У некоторых французов, действительно существует стереотип о русских девушках, стремящихся удачно выйти замуж, чтобы не работать. Также, у них до сих пор существует представление о русском стиле, полным логотипов, блёсток, накладных ресниц и ногтей. У них даже в салонах красоты 3D объём называется «volume russe». ⠀ Мои друзья и одногруппники всегда прикалывались надо мной, когда я красила ногти в розовый, наращивала самые натуральные ресницы (да, сейчас я этим больше не занимаюсь и Слава Богу) или надевала свой любимый (чёрный, даже не розовый) спортивный костюм Juicy Couture. И это я ещё максимально естественно выглядела. «Понимал» меня только ливанец и девочка из Сенегала, так как по части beauty индустрии, с представителями восточной культуры у нас много общего. ⠀ В рабочей обстановке стереотипов о русских, конечно, намного меньше. Большое количество русских студентов, отучившись в Париже остаются стажироваться или работать во Франции. Французы любят, когда говорят на их языке и считают, что русские - талантливые люди. Я прекрасно ладила со всеми коллективами и в Zadig&Voltaire, и в Сенате, и в Louis Vuitton, и в Европарламенте (где национальностей было очень много) также, как и все русские, которые какое-то время пожили в Париже. ⠀ Вообще, мне больше нравится рассуждать на тему стереотипов о французах, а не наоборот... ⠀ 29.12.19

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

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