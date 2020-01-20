Елизавета Пескова сообщила, от кого идёт «конкретный беспредел» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета дала интервью, в котором высказалась о различиях в беспорядках во Франции и в Москве.

Как она считает, нельзя сравнивать движение жёлтых жилетов в Париже с московскими несогласованными акциями — это, по её мнению, слишком разные вещи. Так, во Франции весь беспредел происходит от участников митингов, а в России — от правоохранительных органов.

Кроме того, она отмечает, что во Франции протесты экономического уклона, а протестующие действуют без какой-либо схемы действий и стремятся всё разрушить. В России же протесты политического направления, а митингующие желают принять участие во власти.

Елизавета также сообщила, что в России беспределы конкретные, и никто из адекватных и цивилизованных людей не будет безучастно к ним относиться.