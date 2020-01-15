Чемпион мира по боксу Беспутин не прошел допинг-тест

Александру Беспутину, боксеру из РФ и обладателю чемпионского титула по версии WBA, не удалось пройти недавний допинг-тест.

Он сдал пробу после поединка, состоявшегося в прошлом месяце и позволившего ему получить пояс чемпиона. В той встрече спортсмен из России одолел Раджаба Бутаева по единогласному решению судей. В организме боксера был найден лигандрол – данный препарат позволяет быстрее нарастить мышечную массу.

Данное средство похоже на стероиды, но обладает меньшим количеством побочных эффектов. Напомним, что за свою профессиональную карьеру Беспутин успел провести четырнадцать боев, причем все они завершились его победой. В девяти поединках россиянин отправил своих соперников в нокаут.