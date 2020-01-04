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Частное такси обошлось жителю Санкт-Петербурга в 649 тысяч рублей

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В Санкт-Петербурге разыскивается водитель частного такси, в салоне которого пассажир оставил телефон и кошелёк. Уточняется, что общий ущерб составил п

В Санкт-Петербурге разыскивается водитель частного такси, в салоне которого пассажир оставил телефон и кошелёк.

Уточняется, что общий ущерб составил примерно 649 тысяч рублей. Стоимость смартфона — 69 тысяч рублей, кроме того, в кошельке было 30 тысяч рублей наличными, и банковские карты. К настоящему времени со счетов пассажира было списано около 550 тысяч рублей.

По словам пострадавшего, он 2 января на такси, пойманном у станции метро «Нарвская», направился в свою квартиру в Кировском районе на проспекте Маршала Жукова, 36. Покинув такси, мужчина вскоре обнаружил, что его вещи пропали.

По факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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