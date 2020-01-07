Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились через 15 лет после развода

Спустя 15 лет после развода Брэд Питт и Дженнифер Энистон встретились на одном мероприятии.

Встреча произошла на церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая, к слову, и досталась Питту. На получении награды актёр заметил, что хотел привести свою маму, однако не смог из-за того, что любую женщину, с которой он даже просто стоит рядом, воспринимают как его девушку, и это неловко.

В момент этой речи камера выхватила лицо Энистон. Актриса, как сообщается, была явно чем-то возмущена.

Кроме того, перед самой церемонией Питт отметил, что подойдёт и поздоровается с Дженнифер, так как она его хорошая подруга. Однако совместных фото, к разочарованию поклонников, они не сделали.

Энистон и Питт поженились в 2000 году, их брак продлился пять лет и распался из-за того, что Брэд начал романтические отношения с Анджелиной Джоли, с которой познакомился во время совместной работы на съёмках фильма «Мистер и миссис Смит».