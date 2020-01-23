Блогерша из Магнитогорска напугала жениха в «Давай поженимся!» своими огромными губами

Instagram-блогерша из Магнитогорска Алекса Девил приняла участие в передаче «Давай поженимся», однако напугала жениха своими губами.

Как сообщила Алекса, она является самой модной в Магнитогорске, у неё есть личный фотограф, а сама она мечтает прославиться. Также она заявила, что ей 20 лет, и она всё ещё невинна. В качестве подарка жениху, 52-летнему Людвигу, девушка предложила накрасить её губы.

Однако жених отказался, и сообщил, что боится Алексы, а так же заявил, что ему обещали красавицу, а такую девушку он друзьям показать не может — они будут смеяться. В итоге, губы Алексе накрасила ведущая Лариса Гузеева, которой блогерша потом высказала благодарность в Instagram.

Также отмечается, что на передаче Алекса была уличена во лжи — она на десять лет сбросила свой возраст, а на самом деле, ей уже за 30 лет. Свои губы она впервые накачала примерно в 15 лет, а затем уже не смогла остановиться.