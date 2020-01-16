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Анна Семенович продемонстрировала фигуру в купальнике

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Певица Анна Семенович в свой отпуск решила насладиться отдыхом на Сейшелах, откуда периодически делится с поклонниками в Instagram фотографиями. Недав

Певица Анна Семенович в свой отпуск решила насладиться отдыхом на Сейшелах, откуда периодически делится с поклонниками в Instagram фотографиями.

Недавно Семенович опубликовала два фото и предложила выбрать лучшее, так как она сама не определилась. На снимках певица запечатлена в чёрном слитном купальнике во время купания в бассейне. Анна сидит на большом надувном красно-желтом круге в виде забавного краба. На одном из фото она широко улыбается, на другом — томно смотрит на зрителя.

В подписи Семенович сообщила, что «поймала краба», и предложила кому-нибудь сходить за пивом.

Поклонники в комментариях единодушно выбрали первую фотографию за улыбку, отметив, что певица смотрится здесь более естественно и притягательно.

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