Анна Семенович продемонстрировала фигуру в купальнике

Певица Анна Семенович в свой отпуск решила насладиться отдыхом на Сейшелах, откуда периодически делится с поклонниками в Instagram фотографиями.

Недавно Семенович опубликовала два фото и предложила выбрать лучшее, так как она сама не определилась. На снимках певица запечатлена в чёрном слитном купальнике во время купания в бассейне. Анна сидит на большом надувном красно-желтом круге в виде забавного краба. На одном из фото она широко улыбается, на другом — томно смотрит на зрителя.

В подписи Семенович сообщила, что «поймала краба», и предложила кому-нибудь сходить за пивом.

Поклонники в комментариях единодушно выбрали первую фотографию за улыбку, отметив, что певица смотрится здесь более естественно и притягательно.