Андрей Разин не собирается брать на работу Андрея Губина из-за его проблем со здоровьем

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил о невозможности принятия Андрея Губина в коллектив «Дискотека Союз».

По словам Разина, он не рассматривает исполнителя как возможного кандидата. Связано это с серьёзным заболеванием нервной системы у Губина, из-за которого он порой странно себя ведёт. Продюсер уверен, что это отрицательно повлияет на психологическое состояние остальных участников.

Разин отметил, что отказывается от Губина лишь как продюсер, хотя как к человеку он относится к нему хорошо. Некоторые поклонники Губина, тем не менее, негативно высказались о словах Разина, сообщив, что исполнителю именно сейчас как никогда необходима поддержка.

Ранее в Сети появилась информация, что Губин собирается выступить с большим количеством нового материала, однако позднее это было опровергнуто самим певцом.