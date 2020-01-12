Американцы планировали атаковать российский военный корабль у берегов Ирана

Военные эксперты считают, что военный корабль ВМС США целенаправленно пытался протаранить разведывательное судно России возле берегов Ирана.

Недавно возле иранского побережья эскадренный миноносец USS Farragut проявил открытую агрессию по отношению к боевому кораблю «Иван Хурс». Специалисты считают, что эта атака была спланирована, так как американцы знали, что россияне не смогут ничем ответить в случае нападения.

Дело в том, что разведывательное судно ВМФ РФ обладало недостаточным вооружением для открытого противостояния американскому кораблю. На нем были установлены лишь ПЗРК и несколько пулеметов. Тем временем USS Farragut мог ударить по «Ивану Хурсу» крылатыми и противокорабельными ракетами. Скорее всего, Соединенные Штаты тем самым захотели показать свое доминирование в Аравийском море.