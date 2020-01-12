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Американцы планировали атаковать российский военный корабль у берегов Ирана

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Военные эксперты считают, что военный корабль ВМС США целенаправленно пытался протаранить разведывательное судно России возле берегов Ирана. Недавно в

Военные эксперты считают, что военный корабль ВМС США целенаправленно пытался протаранить разведывательное судно России возле берегов Ирана.

Недавно возле иранского побережья эскадренный миноносец USS Farragut проявил открытую агрессию по отношению к боевому кораблю «Иван Хурс». Специалисты считают, что эта атака была спланирована, так как американцы знали, что россияне не смогут ничем ответить в случае нападения.

Дело в том, что разведывательное судно ВМФ РФ обладало недостаточным вооружением для открытого противостояния американскому кораблю. На нем были установлены лишь ПЗРК и несколько пулеметов. Тем временем USS Farragut мог ударить по «Ивану Хурсу» крылатыми и противокорабельными ракетами. Скорее всего, Соединенные Штаты тем самым захотели показать свое доминирование в Аравийском море.

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