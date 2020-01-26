Американские военные снова остановили российский патруль в Сирии

В соцсети «Твиттер» появилась фотография, на которой демонстрируется остановленный американцами российский военный патруль в Сирии.

Отмечается, что военная колонна РФ была заблокирована в северо-восточной области страны в окрестностях поселения Телль-Тамир. Свидетели произошедшего заявляют, что данный инцидент выглядел довольно опасно, так как российские и американские бойцы говорили друг с другом на повышенных тонах.

На размещенном снимке можно заметить американскую бронемашину, вставшую посреди дороги. Рядом с ней стоит бронетранспортер России. В СМИ заявляют, что россияне направлялись в военную базу, расположенную неподалеку от Эль-Камышли. В настоящее время неизвестно, чем закончился этот конфликт.