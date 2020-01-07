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Алеся Кафельникова похвасталась помолвочным кольцом от неизвестного блондина

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Алеся Кафельникова удивила своих поклонников своим загадочным молодым человеком, который, вероятно, сделал ей предложение. На новогодние праздники Але

Алеся Кафельникова удивила своих поклонников своим загадочным молодым человеком, который, вероятно, сделал ей предложение.

На новогодние праздники Алеся в компании неизвестного блондина отправилась в Монако. Вычислить его личность поклонникам модели не удалось — его Instagram оказался закрыт.

Позднее Алеся похвасталась перед поклонниками роскошным кольцом, которое многие посчитали помолвочным, подаренным тем самым блондином. В комментариях поклонники начали поздравлять Алесю с обретением надёжного человека и желать паре счастья.

Алеся долгое время встречалась с рэпером Фараоном, и очень сильно переживала после расставания. По словам отца девушки, она впала в депрессию и начала страдать от зависимости, её даже пришлось отправлять на лечение.

В октябре появились слухи, что Алесе и рэперу удалось помириться, но судя по всему, она решила окончательно разорвать с ним отношения.

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