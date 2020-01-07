Алеся Кафельникова похвасталась помолвочным кольцом от неизвестного блондина

Алеся Кафельникова удивила своих поклонников своим загадочным молодым человеком, который, вероятно, сделал ей предложение.

На новогодние праздники Алеся в компании неизвестного блондина отправилась в Монако. Вычислить его личность поклонникам модели не удалось — его Instagram оказался закрыт.

Позднее Алеся похвасталась перед поклонниками роскошным кольцом, которое многие посчитали помолвочным, подаренным тем самым блондином. В комментариях поклонники начали поздравлять Алесю с обретением надёжного человека и желать паре счастья.

Алеся долгое время встречалась с рэпером Фараоном, и очень сильно переживала после расставания. По словам отца девушки, она впала в депрессию и начала страдать от зависимости, её даже пришлось отправлять на лечение.

В октябре появились слухи, что Алесе и рэперу удалось помириться, но судя по всему, она решила окончательно разорвать с ним отношения.