Актёр Алексей Панин принял участие в YouTube-шоу Давида Манукяна, в рамках которого выразил своё мнение о шоумене Гарике Харламове.

Ранее Харламов опубликовал несколько забавных видеороликов о Панине, который известен своим странным поведением. Кроме того, актёра уже несколько раз обвиняли в занятиях нетрадиционным сексом и даже в зоофилии. По словам самого Панина, гуляющие по Сети интимные видеоролики с его участием являются подлинными, за исключением тех, в которых фигурируют собаки. Он сообщил, что всё ещё переживает из-за этих роликов.

Также Панин вспомнил, что в то время, когда он был востребованным актёром, его постоянно звали в Comedy Club, и все буквально прыгали перед ним на задних лапках, в том числе и Харламов. Панин отмечает, что с морально-этической точки зрения не позволил бы себе оскорбить другого человека, поэтому шутки Харламова, с которым у него были дружеские отношения, ему неприятны.