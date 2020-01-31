читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Никольске Вологодской области вынесен приговор мужчине, который обокрал свою пожилую дальнюю родственницу.

Инцидент произошёл в октябре 2019 года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ночью пробрался в дом пенсионерки 1928 года рождения. Он забрал 100 тысяч рублей, и три медали: в честь 60-летия, 65-летия, и 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Также он начал душить пенсионерку, решив, что она проснулась и заметила его. Однако пожилая женщина сообщила, что проснулась из-за того, что её душат. После этого она предложила злоумышленнику выпить чая. Мужчина согласился, и, в процессе чаепития рассказал о своей жизни и попросил его не выдавать. Когда он собрался уходить, пенсионерка дала ему пирогов в дорогу.

Только после того, как мужчина ушёл, женщина обнаружила пропажу медалей и денег. По рассказам мужчины она поняла, что он является её дальним родственником, хоть и никогда не видела его. Пенсионерка рассказала о случившемся своей дочери, которая вызвала полицию.

В итоге, преступник был задержан в Великом Устюге, где он уже успел потратить 39 тысяч рублей. Решением суда он был приговорён к четырём годам лишения свободы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Inter Moscow – Peresvet | Gremio+ – Palmeiras+ | Gremio+ – Flamengo+ | Sao Paolo+ – Flamengo+ | Flamengo+ – Palmeiras+ | Sao Paolo+ – Palmeiras+ | Sao Paolo+ – Gremio+ |
Вам может понравиться

Ляйсан Утяшева удивила поклонников изменением своей внешности

Ляйсан Утяшева своей недавней фотографией неприятно поразила поклонников. На фото 34-летняя спортсменка… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 23.01.2020
  • читать 1 минуту

Военные США поставили РФ негласный ультиматум по Сирии

В СМИ сообщают, что военные США поставили Российской Федерации ультиматум, не пропуская… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Светлана Лобода в платье на голое тело поразила поклонников длинными ногами

Светлана Лобода в свой новой публикации в Instagram продемонстрировала предмет своей особой… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 24.01.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 31 января – пасмурно, до -3 °C | город Мытищи, 31 января – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 31 января – облачно с прояснениями, до -12 °C | Южно-Сахалинск, 31 января – небольшой снег, до -11 °C | Королев, 31 января – пасмурно, до 4 °C | Подольск, 31 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир, 31 января – снег, до 2 °C |