В Никольске Вологодской области вынесен приговор мужчине, который обокрал свою пожилую дальнюю родственницу.

Инцидент произошёл в октябре 2019 года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ночью пробрался в дом пенсионерки 1928 года рождения. Он забрал 100 тысяч рублей, и три медали: в честь 60-летия, 65-летия, и 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Также он начал душить пенсионерку, решив, что она проснулась и заметила его. Однако пожилая женщина сообщила, что проснулась из-за того, что её душат. После этого она предложила злоумышленнику выпить чая. Мужчина согласился, и, в процессе чаепития рассказал о своей жизни и попросил его не выдавать. Когда он собрался уходить, пенсионерка дала ему пирогов в дорогу.

Только после того, как мужчина ушёл, женщина обнаружила пропажу медалей и денег. По рассказам мужчины она поняла, что он является её дальним родственником, хоть и никогда не видела его. Пенсионерка рассказала о случившемся своей дочери, которая вызвала полицию.

В итоге, преступник был задержан в Великом Устюге, где он уже успел потратить 39 тысяч рублей. Решением суда он был приговорён к четырём годам лишения свободы.