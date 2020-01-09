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40-летний мужчина из Узбекистана попросил президента устроить бой с Нурмагомедовым

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40-летний гражданин Узбекистана пожелал провести бой с чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Имя мужчины не сообщается. Изв

40-летний гражданин Узбекистана пожелал провести бой с чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Имя мужчины не сообщается. Известно, что он проживает в Пешкунском районе Бухарской области. О его желании стало известно после опубликованной просьбы на портале президента республики Шавката Мирзиёева.

В своей просьбе мужчина указывает, что хочет драться с Нурмагомедовым, но никуда не обращался по этому поводу. В связи с этим он просит помощи у президента республики в организации возможности проведения боя, а также медицинского осмотра для Нурмагомедова и самого мужчины. Также в документе отмечается, что Хабиб должен оправдать ношение своего пояса.

Нурмагомедов выиграл 28 боев в UFC, его следующий бой состоится против Тони Фергюсона из США 18 апреля в Нью-Йорке.

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