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14-летняя школьница из Санкт-Петербурга сообщила матери о групповом занятии сексом на протяжении полугода

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В Санкт-Петербурге мать 14-летней девушки пришла в полицию с заявлением, сообщив, что её дочь участвовала в групповом сексе. Как оказалось, правду о с

В Санкт-Петербурге мать 14-летней девушки пришла в полицию с заявлением, сообщив, что её дочь участвовала в групповом сексе.

Как оказалось, правду о своей интимной жизни девушка выдала сама во время конфликта с матерью. Согласно её словам, она уже около полугода периодически вступает с двумя парнями в половую связь, причём они оба ей нравятся. Также школьница уточнила, что всё происходило абсолютно добровольно, а парнями по 19 лет.

Оба молодых человека были вызваны в отделение после того, как женщина рассказала о происходящем в полицию. В настоящее время был допрошен и отпущен один из них, в скором времени ожидает допрос второго.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. За групповой секс с лицом, не достигшим 16-ти лет, обвиняемые могут получить от 12 до 20 лет лишения свободы, даже если происходящее было добровольным.

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