Во время матча с «Зенитом» фанаты «Спартака» вновь оскорбили Артема Дзюбу

В Санкт-Петербурге состоялась встреча «Спартака» и «Зенита» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

Матч в очередной раз отметился болельщиками, которые выражали своё негативное отношение к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Началось всё ещё с матча сборной России против команды Сан-Марино, после этого Дзюба подвергался публичным оскорблениям ещё на нескольких матчах.

На этот раз во время первого тайма болельщики начали кричать оскорбления в адрес футболиста, и для воспрепятствования этому на стадионе были включены глушители мата. После этого, к завершению первой половины встречи на трибуне болельщиков «Спартака» начали появляться баннеры с нецензурными высказываниями по отношению к футболисту.

Во второй половине встречи недовольные болельщики вели себя заметно тише.