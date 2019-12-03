Видео: бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун

В ходе португальского турнира ECE Диего Невешу и Эдеру Лопесу, бойцам MMA, удалось одновременно отправить друг дружку в нокдаун. В Сети опубликован соответствующий ролик.

На размещенных кадрах можно увидеть, как спортсмены приблизились друг к другу вплотную и начали яростно обмениваться ударами. В определенный момент они оба ударили настолько сильно, что тут же рухнули на октагон.

22-летнему Лопесу удалось практически сразу же встать на ноги, а вот его соперник так и остался лежать на настиле. В результате ему удалось одолеть Невеша уже в 1-м раунде. Состояние второго бойца неизвестно.