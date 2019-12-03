Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Видео: бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун

Дата:
В ходе португальского турнира ECE Диего Невешу и Эдеру Лопесу, бойцам MMA, удалось одновременно отправить друг дружку в нокдаун. В Сети опубликован со

В ходе португальского турнира ECE Диего Невешу и Эдеру Лопесу, бойцам MMA, удалось одновременно отправить друг дружку в нокдаун. В Сети опубликован соответствующий ролик.

На размещенных кадрах можно увидеть, как спортсмены приблизились друг к другу вплотную и начали яростно обмениваться ударами. В определенный момент они оба ударили настолько сильно, что тут же рухнули на октагон.

22-летнему Лопесу удалось практически сразу же встать на ноги, а вот его соперник так и остался лежать на настиле. В результате ему удалось одолеть Невеша уже в 1-м раунде. Состояние второго бойца неизвестно.

Новости по теме:

  1. Фергюсон собирается заставить Нурмагомедова «мочиться кровью»
  2. Возлюбленная Петросяна Татьяна тратит 130 тысяч рублей в день
  3. Дмитрий Тарасов опроверг слухи об избиении Ольги Бузовой

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Депутат Хинштейн пригрозил подать в суд на Жириновского после ссоры на ТВ

Российский телеведущий Попов объяснил необходимость обсуждать Украину

Звезда «Сватов» Анна Кошмал приняла участие в эротической фотосессии

В Сочи эвакуируют жильцов загоревшегося пятиэтажного дома

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках