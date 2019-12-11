В центре Ярославля ГИБДД устроили получасовую погоню за нарушителем

В центре Ярославля около семи часов вечера 10 декабря произошла погоня, свидетелем которой стал Илья Тедеев — депутат Ярославской областной Думы.

По словам Тедеева, происходящее он наблюдал, находясь практически в эпицентре. Он сообщил, что полицейские на служебном автомобиле преследовали водителя Chevrolet. Сначала за нарушителем, проигнорировавшим требование остановиться, гнался один экипаж ГИБДД, затем к нему присоединились ещё четыре.

Погоня продолжалась около получаса, пока на перекрёстке Чайковского и Салтыкова-Щедрина нарушитель не столкнулся с другой машиной. После столкновения водитель проехал ещё около 70 метров, но здесь его уже поджидали сотрудники ГИБДД.

Тедеев отмечает, что то, что никто из пешеходов не пострадал, является чудом. Но происходящее оставило у него множество вопросов, в частности, почему долгое время погоню вёл только один экипаж ДПС, а другие не присоединились в течение 3-5 минут.

Отмечается, что пострадала водитель машины, с которой столкнулся нарушитель. Она нуждается в амбулаторном лечении. Сам водитель лишён прав. По предварительной информации, он находился под действием неких препаратов.