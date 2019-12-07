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В США необычное российское оружие назвали мечтой Голливуда

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Американские СМИ рассказали о необычном оружии, изготовленном в России и способном украсить любой голливудский блокбастер. Вначале эксперты рассмотрел

Американские СМИ рассказали о необычном оружии, изготовленном в России и способном украсить любой голливудский блокбастер.

Вначале эксперты рассмотрели револьвер ОЦ-38, использующий патроны, которые летят со скоростью 200 м/с и при этом абсолютно бесшумны. Данное оружие производится небольшими партиями по спецзаказам. Оно оборудуется лазерным целеуказателем. Затем идет пистолет-пулемет ПП-2000, магазин которого способен вместить 30 патронов, выпускаемых всего за 3 секунды.

Для съемки фантастических фильмов отлично подойдет экспериментальный российский автомат ТКБ-022ПМ, изготовленный из пластмассы. Он мало весит и обладает отличной плотностью стрельбы, что дает возможность наносить огромный урон потенциальным противникам.

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