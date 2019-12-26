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В США готовятся к информационной войне с Россией

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В информационном агентстве Washington Post сообщили, что киберкомандование Соединенных Штатов принялось за создание тактики информационной войны проти

В информационном агентстве Washington Post сообщили, что киберкомандование Соединенных Штатов принялось за создание тактики информационной войны против РФ в случае, если она попытается вмешаться в выборы следующего года.

США планируют получить конфиденциальные сведения о руководителях спецслужб и крупных бизнесменах России, а также ее высокопоставленных чиновниках и военнослужащих. Они воспользуются этой информацией в случае, если РФ попытается повлиять на грядущее голосование. Однако эта операция не будет затрагивать Владимира Путина, российского лидера, так как данный шаг окажется «слишком провокационным».

Американские специалисты собираются в будущем отправлять сообщения, которые будут демонстрировать наличие у спецслужб США доступа к определенным учетным записям и системам с личными данными, способными нанести ущерб конкретным гражданам Российской Федерации.

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