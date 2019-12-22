В Сети появились слухи о романе Волочковой и Джигурды

Анастасия Волочкова разместила в Instagram фотографию вместе с Никитой Джигурдой, и этот снимок тут же стал поводом для сплетен.

На фото пара обнимается, и многие поклонники посчитали объятия совсем не дружескими. В подписи к снимку Волочкова сообщает, что она вместе с Джигурдой побывала на новом цирковом представлении Эдгара Запашного «Кабы я была царицей». Шоу, как считает Анастасия, вышло красочным.

Как отмечается, многие зрители в зале, заметившие известную балерину в компании не менее известного Джигурды, вместо представления наблюдали за ними, а после шоу захотели сделать с ними селфи.

Предположения же о романе, вероятнее всего, являются не более, чем слухами, а Джигурда и Волочкова — просто старые друзья. Анастасия ранее неоднократно говорила о своей личной жизни с таинственным любовником, а Джигурда живёт со своей бывшей женой и собирается вновь на ней жениться.