В Саранске посетитель кафе подрался с лифтом

В Саранске задержан молодой мужчина, который повредил лифт в одном из местных кафе.

Инцидент произошёл в ночь на 30 ноября в кафе в центральном районе города. По словам свидетелей, 24-летний мужчина, спускающийся на лифте, несколько раз нанёс сильные удары ногой по выдвижным дверям лифта. В результате этих агрессивных действий оборудование лифта было частично повреждено.

Сотрудники развлекательного заведения вызвали правоохранительные органы при помощи «тревожной» кнопки. Прибывшие сотрудники Росгвардии забрали дебошира и впоследствии передали его полицейским.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба, которое получило кафе за повреждённый лифт, а также причины действий нарушителя.