Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Санкт-Петербурге неадекватная мать пыталась выбросить двухлетнюю дочь в окно

Дата:
Утром 14 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга неуравновешенная мать чуть было не выбросила в окно своего двухлетнего ребёнка. Информация о неадек

Утром 14 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга неуравновешенная мать чуть было не выбросила в окно своего двухлетнего ребёнка.

Информация о неадекватно ведущей себя женщине поступила в правоохранительные органы около семи часов утра. Прибыв на место, они обнаружили, что женщина выбрасывает из окна пятого этажа свои вещи, держа на руках маленькую девочку.

Пока спасатели разворачивали и натягивали тент, участковый стоял под окнами, чтобы поймать девочку или смягчить её падение, если женщина её всё-таки выкинет. После того, как страховка была установлена, полицейские взломали дверь и попали в квартиру, после чего забрали девочку. Выяснилось, что в квартире находился также 12-летний ребёнок.

В настоящее время дети находятся в безопасности, а их мать отправили в больницу.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. «Фонтанка» раскрыла имена еще трех участников жесткой казни дезертира в Сирии
  2. Истребитель F-35A ВВС Кореи «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
  3. Постройневшая Алла Пугачева восхитила поклонников молодёжным образом

Эти новости могут вас заинтересовать

В Киеве на ветерана АТО напали неизвестные с ножом и молотком

В США мужчина остался парализован после попытки убить жену

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина»

В Башкирии шестилетний ребёнок провёл пять дней рядом с телом мёртвой матери

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках