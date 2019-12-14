В Санкт-Петербурге неадекватная мать пыталась выбросить двухлетнюю дочь в окно

Утром 14 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга неуравновешенная мать чуть было не выбросила в окно своего двухлетнего ребёнка.

Информация о неадекватно ведущей себя женщине поступила в правоохранительные органы около семи часов утра. Прибыв на место, они обнаружили, что женщина выбрасывает из окна пятого этажа свои вещи, держа на руках маленькую девочку.

Пока спасатели разворачивали и натягивали тент, участковый стоял под окнами, чтобы поймать девочку или смягчить её падение, если женщина её всё-таки выкинет. После того, как страховка была установлена, полицейские взломали дверь и попали в квартиру, после чего забрали девочку. Выяснилось, что в квартире находился также 12-летний ребёнок.

В настоящее время дети находятся в безопасности, а их мать отправили в больницу.