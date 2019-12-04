В России производители сладких напитков будут добавлять меньше сахара в продукцию

4 декабря должно состояться подписание Кодекса добровольных обязательств с новыми стандартами, по которым в безалкогольной продукции будет снижено содержание сахара.

Согласно документу, до 2024 года члены Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод должны будут понизить количество сахара в своей продукции в среднем на 10%. Кроме того, они должны будут наладить выпуск продукции объёмом менее 500 миллилитров, и осуществлять размещение сведений о составе в понятной для покупателя форме.

Принять соглашение должны такие компании как PepsiCo, «Coca-Cola НВС Россия», IDS Borjomi Russia, «Холдинг аква», и другие.

Также будет снижена реклама продукции компаний — она исчезнет с телевидения, радио и в печатных изданиях.

Отмечается, что идёт постепенное снижение спроса на сладкие напитки. Так, с октября 2018 года по сентябрь 2019 года снижение составило 4,9%. При этом напитки без сахара или с пониженным содержанием стали покупать на 21,6% чаще.