В правительстве объяснили присутствие Ивлеевой на интервью с Медведевым

Олег Осипов, пресс-секретарь главы правительства РФ, заявил, что присутствие интернет-блогера Анастасии Ивлеевой на встрече Дмитрия Медведева с журналистами связано с потребностями аудитории.

Согласно его словам, подобный формат беседы был осуществлен впервые. Он отметил, что возникла необходимость поговорить со всеми. «Развлекательный сегмент отечественного телевидения тоже обладает своей аудиторией, которая, разумеется, имела немало вопросов к премьер-министру», – отметил Осипов.

В настоящее время неизвестно, станут ли власти повторять данный формат. Но, по мнению пресс-секретаря Медведева, в рамках него удалось затронуть многие важные вопросы, а журналисты не были разочарованы общением с главой правительства.