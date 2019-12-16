В новом сезоне «Сватов» возвращается Анатолий Васильев

В седьмом сезоне комедийного сериала «Сваты» возвращается актёр Анатолий Васильев, который последний раз принимал участие в четвёртом сезоне.

Новый сезон является приквелом ко всем вышедшим сериям, поэтому все персонажи будут представлены в молодости. Из-за этого актёрский состав значительно обновился. Так, теперь Ивана Будько сыграет сын Федора Добронравова Виктор, а роль молодой Валентины досталась актрисе Дарья Рыбак.

Ранее, по сценарию сериала, персонаж Васильева скончался из-за проблем с сердцем. Самом же актёр принял решение покинуть сериал, как сообщалось в СМИ, из-за противоречий с коллегой Федором Добронравовым, исполнившим роль Ивана Будько. В новом сезоне герой Анатолия Васильева будет появляться, как сообщается, в воспоминаниях.