В Москве вооружённый ножом мужчина ворвался в храм

В Москве произошел вооружённый конфликт между охранником храма и посетителем.

Согласно имеющимся сведениям, в Высоко-Петровский мужской монастырь рядом с улицей Петровка, после двух часов дня 27 декабря пришёл мужчина, который начал вести себя неадекватно. Когда охранник попытался разрешить ситуацию, мужчина достал предмет, напоминающий нож, и начал угрожать ему и прихожанам.

После того, как охранник сделала попытку обезвредить злоумышленника, он причинил себе ранение. После этого он был задержан и передан врачам. В настоящее время выясняются мотивы его поведения, по факту происшествия организована проверка правоохранительными органами, после чего будет вынесено процессуальное решение.