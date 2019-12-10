В Липецкой области будут судить педофила, развратившего около полусотни школьниц

В Липецкой области жителю Лев-Толстовского района предъявлено обвинение за распространение сведений о частной жизни и действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Как сообщается, во время отбывания 12-летнего срока за преступление против половой неприкосновенности, мужчина начал активно переписываться с несовершеннолетними школьницами. Мужчина представлялся их ровесницей, заводил разговоры на темы о сексе и отправлял им интимные картинки, требуя в ответ откровенные фотографии.

Затем, угрожая распространением полученных фото в Сети, мужчина заставлял школьниц совершать действия сексуального характера на камеру. В 2017 году, когда мужчина вышел из тюрьмы, некоторые полученные фото он разместил в Интернете.

Обвиняемый был задержан и заключён под стражу, ведётся расследование уголовного дела. Предполагается, что жертвами преступника могло стать около 50 школьниц.