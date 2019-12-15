В Калининграде из-за пьяного водителя Mercedes пострадали три машины такси

В Калининграде 12 декабря на пересечении улиц 9 Апреля и Фрунзе произошла авария с участием нескольких автомобилей.

Как сообщается, водитель за рулём Mercedes Gelandewagen въехал в несколько такси, стоящих на светофоре. После этого, по словам очевидцев, виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан догнавшими его сотрудниками ГИБДД.

В результате столкновения первой пострадала Skoda, в которую въехал водитель Mercedes, затем — Skoda Octavia. Её, в свою очередь, развернуло и откинуло на стоящий справа автомобиль марки SsangYong. Все машины получили значительные повреждения, однако обошлось без пострадавших.

Освидетельствование показало, что 34-летний виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, а в ходе расследования выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.