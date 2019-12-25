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В Индии лев напал на мужчину, зашедшего в лес по нужде

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В Индии жителя штата Гуджарат, отправившегося по нужде в лес поблизости от своего дома, атаковал лев. Инцидент произошёл примерно в шесть часов утра 2

В Индии жителя штата Гуджарат, отправившегося по нужде в лес поблизости от своего дома, атаковал лев.

Инцидент произошёл примерно в шесть часов утра 23 декабря в индийской деревне Джира. Как отмечается, возле этой деревни находится лес Гир, являющийся единственным местом, где обитают азиатские львы.

По информации проведённой в 2015 году переписи, было насчитано 523 азиатских льва. В среднем, самцы имеют вес 160-190 килограмм. Также сообщается, что эти львы ранее неоднократно нападали на людей.

Именно такой лев напал на 55-летнего мужчину, решившего зайти лес для того, чтобы справить нужду. В результате пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и в скором времени скончался. Его тело было доставлено в больницу для проведения вскрытия.

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