В Бурятии умер двухлетний мальчик из-за упавшего на него телевизора

В Бурятии двухлетний ребёнок получил смертельную травму из-за падения на него телевизора.

Инцидент произошёл в селе Курумкан 11 декабря. Мама вместе с сыном приехали из Улан-Удэ к родственникам. В день трагедии они начали играть в комнате, в определённый момент мальчик начал танцевать и случайно задел стоящий у стены неустойчивый стол. На нём стоял кинескопный телевизор, который упал на голову ребёнка.

Соседка, услышавшая крики матери ребёнка, вызвала «скорую помощь». Мальчик был доставлен в Курумканскую центральную районную больницу, ему диагностировали тяжёлую травму головы и оказали необходимую медицинскую помощь. Однако усилия врачей не принесли результата и ребёнок скончался.

По факту инцидента организована доследственная проверка.