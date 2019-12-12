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В Бурятии умер двухлетний мальчик из-за упавшего на него телевизора

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В Бурятии двухлетний ребёнок получил смертельную травму из-за падения на него телевизора. Инцидент произошёл в селе Курумкан 11 декабря. Мама вместе с

В Бурятии двухлетний ребёнок получил смертельную травму из-за падения на него телевизора.

Инцидент произошёл в селе Курумкан 11 декабря. Мама вместе с сыном приехали из Улан-Удэ к родственникам. В день трагедии они начали играть в комнате, в определённый момент мальчик начал танцевать и случайно задел стоящий у стены неустойчивый стол. На нём стоял кинескопный телевизор, который упал на голову ребёнка.

Соседка, услышавшая крики матери ребёнка, вызвала «скорую помощь». Мальчик был доставлен в Курумканскую центральную районную больницу, ему диагностировали тяжёлую травму головы и оказали необходимую медицинскую помощь. Однако усилия врачей не принесли результата и ребёнок скончался.

По факту инцидента организована доследственная проверка.

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