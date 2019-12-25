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В Бурятии обеспокоены массовым употреблением снюса среди школьников

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В Бурятии всё больше беспокойства вызывает повальное увлечение школьников снюсом — смесью, состоящей из никотина, ароматизаторов, соли, воды и ц

В Бурятии всё больше беспокойства вызывает повальное увлечение школьников снюсом — смесью, состоящей из никотина, ароматизаторов, соли, воды и целого списка химических элементов.

По словам специалистов, снюс обладает психоактивным действием на человека, и есть подозрения на канцерогенный эффект. С начала учебного года, как сообщается, снюс буквально захватил страну. А между тем, в одном таком пакетике содержится до 22 мг никотина, если это табачный снюс, или до 60 мг, если смесь состоит из чистого снюса. Для сравнения — в одной сигарете 1,5 мг никотина.

Власти Бурятии призывают родителей школьников к бдительности, и отмечают, что наиболее подвержены употреблению снюса школьники 10-14 лет. Сначала им предлагается бесплатно попробовать один пакетик, после чего смесь уже потребуется покупать за деньги.

Следует внимательнее следить за кругом общения детей, и если выясниться, что он употребляет подобные вещества, обратиться к специалисту.

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