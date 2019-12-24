Здесь рождаются новости.

В AliExpress впервые опубликовали результаты сотрудничества с Mail.ru Group

Дата:
Сотрудники AliExpress решили раскрыть итоги сотрудничества с Mail.ru Group. Оказалось, что в ноябре число уникальных пользователей торговой площадки и

Сотрудники AliExpress решили раскрыть итоги сотрудничества с Mail.ru Group. Оказалось, что в ноябре число уникальных пользователей торговой площадки из РФ выросло до 24,9 миллиона человек в месяц.

Данное значение на 30 процентов превышает показатель за аналогичный отрезок времени 2018 года. К тому же с апреля данный параметр увеличился на 33 процента. Дмитрий Сергеев, глава российского подразделения AliExpress, заявил, что причиной этому стало использование рекламных систем Mail.ru Group, включая торговлю через соцсети. Он добавил, что не малым спросом сейчас пользуются услуги локальных продавцов, которые закрыли 15 процентов от всех сделок.

Интеграция торговой площадки с ВКонтакте, которая принадлежит Mail.ru, началась в феврале текущего года. В итоге пользователи социальной сети получили доступ ко всему ассортименту китайской платформы. Теперь приобретать товары можно с помощью приложения VK Apps, оплачивая их системой VK Pay.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Пермском крае на железной дороге произошло столкновение поезда и экскаватора
  2. В Госдуме ответили на сообщение о «трех козырях» экономики России от французских СМИ
  3. В чулане у педофила найден подросток, пропавший два года назад

Эти новости могут вас заинтересовать

На свободу вышел главный чеченский вор в законе

Керченский стрелок закопал сейф и сжег личные вещи перед нападением на колледж

Алла Пугачёва снялась в новом молодёжном образе

Австралийский неонацист поведал, как воевал на Донбассе

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках