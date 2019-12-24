В AliExpress впервые опубликовали результаты сотрудничества с Mail.ru Group

Сотрудники AliExpress решили раскрыть итоги сотрудничества с Mail.ru Group. Оказалось, что в ноябре число уникальных пользователей торговой площадки из РФ выросло до 24,9 миллиона человек в месяц.

Данное значение на 30 процентов превышает показатель за аналогичный отрезок времени 2018 года. К тому же с апреля данный параметр увеличился на 33 процента. Дмитрий Сергеев, глава российского подразделения AliExpress, заявил, что причиной этому стало использование рекламных систем Mail.ru Group, включая торговлю через соцсети. Он добавил, что не малым спросом сейчас пользуются услуги локальных продавцов, которые закрыли 15 процентов от всех сделок.

Интеграция торговой площадки с ВКонтакте, которая принадлежит Mail.ru, началась в феврале текущего года. В итоге пользователи социальной сети получили доступ ко всему ассортименту китайской платформы. Теперь приобретать товары можно с помощью приложения VK Apps, оплачивая их системой VK Pay.