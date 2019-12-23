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Российский Су-30 «атаковал» американский военный корабль у берегов России

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В издании «Правда-ТВ» заявили о «нападении» Су-30 ВКС РФ на эсминец ВМФ США, который подошел к территориальным водам России. Согласно словам журналист

В издании «Правда-ТВ» заявили о «нападении» Су-30 ВКС РФ на эсминец ВМФ США, который подошел к территориальным водам России.

Согласно словам журналистов, американское судно оказалось под воздействием средств РЭБ России. Когда корабль был обездвижен, став отличной мишенью для условного противника, в небе появился российский истребитель, который сымитировал атаку на эсминец.

Однако никакой официальной информации о данном инциденте нет. Авторы материала, тем не менее, отмечают, что ранее в Сети появлялись сведения о том, что в северной области Черного моря, где и был замечен американский корабль, наблюдалась высокая активность боевых машин России.

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